Оккупанты похитили из порта Бердянска пять кораблей с зерном

РФ продолжает наращивать число преступлений против Украины. На этот раз в свою копилку они добавили воровство в особо крупных размерах. Речь идет о пяти кораблях, которые рашисты похитили из Бердянского порта.

О пропаже заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время телемарафона. По его словам, на борту кораблей находилось несколько десятков тысяч тонн зерна. Как утверждают очевидцы, судна отогнали из порта российские буксиры. На данный момент местные власти устанавливают их местонахождение.

«На погрузке стояло пять кораблей. Некоторые из них полностью были загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые частично были загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Сейчас мы посмотрим, корабль же отдает какие-то коды непосредственно в информационную среду. И поймем их местонахождение. Там несколько десятков тысяч тонн зерна было загружено», – рассказал Старух.