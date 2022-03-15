Что-то пошло не так — КамАЗ переходит на неполную рабочую неделю

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей ищет способ удержатся на плаву

Экономические санкции США и Европейского Союза нанесли ощутимый удар по российской экономике. Наглядное тому доказательство — знаменитый еще с советских времен Камский автомобильный завод, который уже в ближайшее время может перейти на неполную рабочую неделю. И это только одна из антикризисных мер, которые рассматриваются руководством компании.

Напомним, что в конце февраля КамАЗ попал в санкционный список из-за военной агрессии России против Украины и остался без импортных комплектующих. Как оказалось, русские «Камазы» не совсем русские. На весь модельный ряд К3 устанавливались американские двигатели Cummins, немецкие коробки передач ZF и топливная аппаратура Bosch. Их планируют заменить «отечественными» аналогами.

Также в компании ожидают падения спроса на грузовики. Помимо дизельных грузовиков «КамАЗ» выпускает автобусы, электробусы, водоробусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Интересно, что из этого ассортимента компании удастся сохранить на конвейере.