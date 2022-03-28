В Украине создана онлайн-карта для отслеживая воздушных тревог

О воздушной тревоге оповещают украинцев сирены. Их слышно во всех уголках нашей страны. Также для отслеживания начала и конца тревоги создано ряд мобильных приложений. Теперь украинские разработчики представили специальные онлайн-карты, на которых отображаются регионы, где объявлена тревога.

По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, на данный момент работают три интерактивные карты. Они обновляются автоматически каждые 15 секунд, поэтому данные всегда актуальны.

Доступны следующие карты:

карта сирен со всеми областями – разработчик Вадим Клименко;

карта воздушных тревог – разработчик @gm;

воздушная тревога – разработал офис ArgoPrep.

«Игнорировать воздушную тревогу – это игра в рулетку, в которой на кону – ваша жизнь! Не испытывайте судьбу и всегда реагируйте на сирену!», – говорится в сообщении.