Рынок новых автомобилей в Украине ушел в крутое пике – итоги марта

Война в Украине оказала негативное влияние на все сферы, в том числе и на рынок новых автомобилей. Несмотря на военные действия, продажи машин полностью не прекратились, но существенно снизились.

Так, по данным «Укравтопрома» в марте 2022 года первую регистрацию прошли 546 новых легковых автомобилей, что в 16,5 раз ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом среди украинцев пользовались машины французской марки Renault. На ее счету 108 регистраций. Лидером в личном зачете стал кроссовер Renault Duster, которому отдали предпочтение 81 украинских автомобилистов.

В ТОП-5 самых востребованных марок в отчетном периоде вошли:

Renault – 108 регистраций;

Toyota – 88 регистраций;

Skoda – 37 регистраций;

Mitsubishi – 32 регистраций;

Citroen – 29 регистраций.

Всего с начала года на украинский учет поставили 11 200 новых легковых автомобилей. Это на 47% меньше, чем за первый квартал 2021 года.