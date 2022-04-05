В Киевской области начали восстановление разрушенных мостов
Бои под Киевом велись около месяца. За это время российские оккупанты разрушили множество инфраструктурных объектов, включая мосты. После освобождения этого региона от захватчиков, «Укравтодор» сразу приступил к восстановлению сообщения между городами.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, на каждый мост ориентировочно нужно 2-3 месяца. Поэтому было принято решение о создании временных переправ. Первая появится на месте разрушенного моста через Ирпень на трассе Р-30. Здесь уже приступили к работам и намерены сдать объект через десять дней.
Также специалисты Службы автомобильных дорог Киевской области приступили к работам по восстановлению моста на трассе М-06 возле села Стоянка. Часть этого путепровода планируют открыть через два месяца, а полноценное движение обоими проездами – через три-четыре. Работы по ремонту разрушенной дороги на подъездах к мосту начнут в ближайшие дни.
Параллельно «Укрзалізниця» работает над восстановление железнодорожного сообщения от Святошино до Клавдиева. Производится ремонт станций и путей.