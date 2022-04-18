С начала войны компания Yaskrava закупила и передала водителям сервиса Uber более 40 тыс. л топлива

Yaskrava — это программа лояльности, интегрированная сразу в водительское приложение Uber — с начала войны закупила более 40 тыс. литров топлива, которое бесплатно предоставило своим водителям, чтобы они могли бесперебойно работать. Поддержкой партнера воспользовалось более 1000 водителей Uber в Украине.

Во время войны, как никогда, важна поддержка. Yaskrava — едва ли не единственная программа лояльности, которая осталась со своими водителями и продолжает функционировать, несмотря на военные действия в Украине. Еженедельно компания покупает 5 000 литров топлива и бесплатно предоставляет его активным водителям сервиса перевозок Uber, чтобы те могли работать.

«Дать возможность водителю заправить свой автомобиль и выехать на маршрут – сегодня это наша основная миссия. Для нас важно ежедневно поддерживать водителей Uber, облегчая их сложный труд, помогать им обеспечивать свои семьи и вместе вносить свой вклад в восстановление экономики Украины. Всесторонняя поддержка от UBER для пассажиров скидками или иногда и бесплатными перевозками гарантирует водителям достаточное количество заказов. Комиссия оператора составляет 0%.

Все наши усилия были бы невозможны без топливного партнера – сети АЗС WOG . Несмотря на сложности, WOG соответствует статусу надежного топливного партнера и подтверждает свой слоган “Везде, где люди”. Помимо возможности приоритетной первоочередной заправки автомобилей служб критической инфраструктуры, сеть АЗК WOG выполняет все свои партнерские обязательства по Yaskrava . Кстати, многие водители Uber волонтеры, и мы им за это благодарны», — подчеркивает Людмила Билич, СЕО компании Yaskrava.

Сегодня служба перевозок Uber работает в 9 городах Украины, недавно возобновив работу и в столице. Сервис позволяет водителям работать и иметь доход. Более того, Uber поддерживает людей, что из-за ужаса войны были вынуждены покинуть свои дома: с первых дней войны клиенты Uber могут бесплатно доехать от Львова до границы с Польшей. Также Uber внедрил множество промокодов для каждого украинца и местных общин для гуманитарной транспортной помощи. Комиссия Uber для водителя составляет 0%.