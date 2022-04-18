Так выглядит Hilton для автомобилей (фото)

Пятизвёздочный отель для автомобилей открылся в Великобритании

В городе Бишопс-Стортфорд, графство Хартфордшир, Великобритания, открылся пятизвездочный отель для автомобилей — Hilton Car Storage. Трехэтажное здание общей площадью 6 968 м² расположилось на участке площадью 9 290 м². «Клиентам» обещан королевский уход с бесплатными услугами парковщика.

Практически речь идет о консьерж-сервисе для автомобилей, владельцы которых могут оставить своих «лошадок» для хранения и технического обслуживания. В отеле созданы все условия для безопасного хранения. Помещения оборудовано современными системами безопасности, такими как круглосуточное видеонаблюдение и специальная климатическая система, контролирующая температуру и влажность окружающей среды.

Hilton Group, которой и принадлежит «королевский» отель для автомобилей, предлагает полный спектр услуг по восстановлению, от реставрационных работ и ремонта кузова до сложных деталей и керамического покрытия. В списке также значится подготовка автомобилей к гонкам и сертификация MOT (ежегодный тест на безопасность).

Более того, Hilton Group может доставить автомобиль в любое указанное клиентом место, включая гоночные трассы. Как утверждает, консьерж-служба подготовит автомобиль к любому желанию клиента и в любом месте. Цены на услуги не разглашаются.