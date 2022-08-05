Сайт просто «лег»: желающих приобрести новый внедорожник Mahindra оказалось слишком много

В июне этого года компания Mahindra представила новый рамный внедорожник под названием Scorpio-N. Автомобиль настолько приглянулся поклонникам марки, что они едва дождались старта продаж.

Первая партия машин численностью 25 тысяч единиц была распродана за 55 секунд. Такой ажиотаж привел к сбоям в работе сайта компании. Специалисты быстро устранили его, поэтому Mahindra удалось собрать за первые полчаса около 100 000 предзаказов.

При бронировании нужно было вносить депозит в размере 18 000 рупий (227 долларов). Из-за технических неполадок, менеджеры компании вынуждены связываться с каждым клиентом и подтверждать заказ. Так что у тех, кто оформил его ошибочно, есть возможность отказаться. Хотя в Mahindra уверенны, что такого не будет, так как на первую партию Scorpio-N действовала акционная цена – 15 тысяч долларов.

Mahindra Scorpio-N основан на совершенно новой рамной платформе и достигает в длину 4699 мм. Модель получила богатое оснащение и широкий список систем помощи водителю. Предлагаться внедорожник будет с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 203 л.с. и 2,2-литровым дизельным мотором на 132 л.с. Доступна новинка будет только на рынке Индии.