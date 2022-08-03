Салон электрокупе Rolls-Royce показали на фото – похож на Cullinan

Rolls-Royce продолжает тестировать новое электрическое купе, которое получило название Spectre. Модель уже неоднократно попадала в поле зрения фотошпионов. Если ранее им удавалось сделать снимки только экстерьера новинки, то теперь в кадр попал и ее салон.

Судя по фото, оформление салона купе будет выполнено в традиционном для марки стиле. Передняя панель по своей компоновке во многом повторяет кроссовер Cullinan. У него трехспицевое рулевое колесо, круглые вентиляционные отверстия и система климат-контроля с физическими кнопками и шайбами.

При этом новинке достался огромный изогнутый экран, который объединяет в себе цифровую приборную панель и мультимедийную систему. В отделке использована высококлассная кожа, которую дополняют вставки из полированного металла.

Впрочем, сходство с Cullinan не случайно, ведь электромобиль базируется на той же платформе Architecture of Luxury. Она также лежит в основе Phantom и Ghost. Ожидается, что купе получит двухмоторную силовую установку мощностью 600-650 л.с. Представить Spectre должны в начале следующего года. Тогда же модель встанет на конвейер.