Самые надежные автомобили современности: кого не стыдно купить

Лучшей моделью оказался внедорожник Lexus GX

Американское издание Consumer Reports сформировало очередной рейтинг надежности автомобилей с ДВС. Специалисты проанализировали данные всех марок и моделей, которые в настоящее время доступны на рынке.

В рамках исследования они опросили владельцев машин на предмет поломок и других проблем, с которыми они столкнулись за последние 12 месяцев. Все недочеты разделили на 17 групп. После их формирования каждой марке и модели присвоили определенное количество баллов исходя из шкалы от 0 до 100. По результатам, в список рекомендованных вошли почти два десятка новых автомобилей и столько же выбыли из него.

Лучшей компанией признана Lexus, которая набрала 76 баллов. Второе место в рейтинге заняла Mazda с результатом в 75 баллов, а третье Toyota, которой присудили 71 балл. Также в пятерку лидеров вошла компания Infiniti (69 баллов), и Buick, Honda, Subaru, которые набрали по 66 очка. Среди моделей лучшей стал кроссовер Lexus GX, на счету которого 100 баллов. Второй и третий результат у Kia Niro EV (95) и Toyota Prius (91-93) соответственно.

Специалисты отметили, что в 2021 году лучше себя показали модели азиатских брендов, их результат составил 62 балла. А вот европейские и американские модели получили только 44 и 42 балла от экспертов. Если рассматривать ситуацию в разрезе сегментов, то лучшими с результатом в 57 баллов стали седаны универсалы, купе и кабриолеты. Внедорожники и кроссоверы получили 50 баллов, а пикапы и минивэны – 43 очка. Конечно не обошлось и без аутсайдеров. Худший результат показал Chevrolet Bolt, Hyundai Santa Fe и Jeep Gladiator.