World RX Германии: 1,121 секунды

Это то время, которое разделило Чемпиона Мира и вице-чемпиона по итогам девяти этапов борьбы. Причем заключительные два этапа прошли на части легендарной трассы Нюрбургринг. В общей сложности, эта часть составляла 1029 м, с полным использованием поворота Dunlop и частичного пересечения эски Михаэля Шумахера.

Предварительно было заявлено 14 участников на два дня соревнований, а настоящей изюминки добавлял выпавший накануне снег. Это действительно изменение покрытия. Перед началом уик-энда пять пилотов математически имели шансы на титул, но с преимуществом в 17 баллов самые высокие шансы имел Тимми Хансен, Чемпион Мира 2019 года.

Во время первой квалификации в субботу в очень эффектную аварию попал Citroën DS3 Эрве Кнапик. Гонщика доставили в госпиталь, где, к счастью, обнаружили отсутствие травм. Однако сезон для него и автомобиля завершился досрочно. Кстати, сам эпизод удалось заснять двукратному Чемпиону Украины по трековым гонкам Андрею Яроменко с 9-й трибуны. Черкасчанин вместе со своей командой этого уик-энда возглавлял украинское болельщицкое движение. Конечно, не каждый день свидетелем завершения целой эпохи бензиновых моторов в Мировом спорте.

В конце концов, в субботу состоялись только две квалификации, окончательно снявшие теоретические претензии на титул Кришжтиана Шжабо. Тринадцатым и лишним в полуфинале оказался Оливер О’Донован из Ford Fiesta. Действующий Чемпион Юхан Кристофферссон начал играть отставание у Тимми Хансена. Именно пилот Audi S1 ​​завоевал максимальные баллы по итогу двух хитов, в которых он показал первое и третье время. В то время настоящим открытием стал Юрий Белевский. В свое время студент швейцарского ВУЗа, а ныне Чемпион Европы по ралли-кроссу в классе RX3 дважды показал второй результат, поэтому получил поул на полуфинал номер два. В Q2 лучшим заездом отметился Никлас Гронхольм, что позволило ему попасть в первую линию стартового поля с Кристофферссоном. Лидер сезона Тимми Хансен был лишь четвертым, а значит, потерял три балла преимущества над Юханом. Еще один из претендентов на мировую корону Кевин Хансен вообще расположился на девятом месте.

Окончательно упустить шансы Кевину помог его Peugeot 208 на старте ПФ1. Он не сразу сдвинулся с места, когда остальные участники заезда уже достигли первого поворота. Кристофферссон удачно начал, умело отрываясь от Hyundai i20 Никласа Гронхольма, а Renault Mégane RS Герлена Шишери (француз заменил на финальных этапах Кевина Аббринга) опережал Кришжтиана Шжабо. Герлен и Кевин сразу поехали на джокер-петлю (более широкую грунтовую версию булавки Dunlop), но в обоих случаях этот маневр не помог. Кристоферссон получил максимум баллов в ПФ1 и получил поул финала, Гронхольм финишировал вторым, а его напарник Шжабо замкнул первую тройку финалистов. Кевин Хансен проиграл 1 секунду Шишери и впервые в сезоне не уехал в финал, а новичок Стефан Кристенссон на Ford Fiesta не финишировал.

В ПФ2 старшему из братьев Хансенов еще предстояло посоревноваться с Белевским за лучшее возможное расположение в финале. Невыгодное внешнее расположение в первом правом 90-градусном повороте сделало свое дело, и с Тимми сравнился Энцо Иде, напарник Кристофферссона по команде. Пересекая асфальтовую полосу эски Шумахера произошел контакт между гонщиками из команд конкурентов. Хансен остался впереди бельгийца, но отстал от Белевского. Раннее преодоление джокера для Антона Марклунда на Hyundai i20 и Тамаша Карая из Audi S1 ​​никак не отразилось на их результатах. Хотя Антону удалось дальше приблизиться к еще одному i20 Дави Жанне, но не больше, поскольку к джокеру последнего самого Марклунда сдержал Иде. Можно считать, что эта борьба и позволила Тимми попасть в финал, потому что Хансена судьи сочли виновным в инициировании контакта с Иде и наказали штрафом в 5 секунд. Финал лидер Чемпионата начинать должен был с последней линии поля.

А на первой линии расположились две Audi команды Маттиаса Экстрема и Volland Racing. Старт лучше приняла «единичка» (как название модели, так и стартовый номер) Кристофферссона, Белевский отстал. Позже именно такой ход “один шаг назад, два вперед” сработал в пользу Чемпиона Euro RX3. Уверенный рывок к первому повороту от Грёнхольма – нет: его вынес Тимми Хансен за пределы трассы. К толкотне также присоединился Энцо Иде, повреждение болида которого повлекло за собой сход в безопасной зоне перед Dunlop. Других конкурентов у Шжабо не было, потому он первым заехал на джокер. Венгр финишировал впереди финского напарника четвертым, потому что особого смысла в размене позициями не было. Несколько позже Кришжтиан получил известие о дисквалификации из финальных протоколов Хансена и Идет из-за слишком жесткой борьбы на стартовом отрезке, что подняло настроение теперь уже призеру восьмого этапа.

Кому не позавидуешь в такой ситуации, то это Тимми, от преимущества которого осталось только четыре балла. Юхан Кристоферссон выиграл в третий раз в сезоне, и при такой разнице победы в воскресном этапе в квалификации, ПФ1 и финале стали его целью. Хансену нужно было победить у своего оппонента хотя бы раз: на квалификационной стадии или в финале. Никласу Грёнхольму можно было рассчитывать разве что на выбывание соперников в первом хите. Как и Кевину Хансену.

Этого не произошло, а потому в полуфиналах все внимание было сосредоточено на двух единственных претендентах на титул. Один балл в квалификации Юхан уже отыграл у Тимми, но оба показали лучшие результаты, поэтому имели шансы на максимум баллов по ПФ1 и ПФ2 соответственно.

На руку Кристоферсону было и то, что вместе с ним с первой линии в ПФ1 начинал Энцо Иде. В дальнейшем, как это традиционно происходило, на стартовом разгоне уже Юрий Белевский поддел сзади болид Кришжтиана Шжабо. До финиша гонщики KYB EKS JC добрались в том же порядке, а Герлен Шишери во второй раз в карьере в 40 выступлениях попал в топ-6. Гонщика без флага за стартовый инцидент исключили из заезда, Шжабо после разворота успел опередить только своего соотечественника Тамáша Кáрая. Несмотря на единственную потерю финала первенства этого года, Кришжтиан завершает сезон пятым и впереди Идет, даже если бы тот выиграл главный заезд.

ПФ2. И снова Тимми Хансен и Никлас Гронхольм. Несмотря на отличный старт финна, которому швед проиграл на старте, позицию Хансен-старший отыграл в первом после старта повороте, когда в борьбе развернул Hyundai i20 своим Peugeot 208. Конечно, в такой ситуации Никлас сразу двинулся на джокер, чтобы дальше попробовать соперников на следующих кругах. Антон Марклунд намеревался остаться впереди, поэтому на альтернативную петлю двинулся уже в следующий круг. В свою очередь, Кристенссон уступил финну.

Победитель двух этапов World RX Дави Жанне имел неплохие шансы на попадание в топ-3, пока на его i20 частной команды PGRX Патрика Гилерма окончательно не сломалась передняя ось, поэтому пришлось припарковать болид у ретардеров. Перед этим француз успел сдержать Марклунда, к которому подъехал Гренхольм. Представитель команды GRX-SET своего отца был безудержным во время атаки, да и Антон не хотел портить гонщику заезд во второй раз. Гренхольм занял спасительное третье место, пока оба Хансена финишировали впереди. Тимми Хансен был победителем пока за маневр против Никласа не получил штраф. Теперь с первой линии в финале должен был стартовать его брат Кевин. Сам Тимми стал третьим, а его превосходство над Юханом отныне составляло только одно очко. На деле это означало, кто занимал высшее место на финише в финале, тот и становился чемпионом мира.

Что касается командного зачета, то все было решено еще в субботу и команда Кеннета, Сюзанн и их сыновей Хансенов во второй раз стали Чемпионами Мира. Поэтому на воскресенье была запланирована еще одна пилотская дуэль между Никласом и Кевином.

Как раз самый молодой из Хансенов прекрасно среагировал на старт и сразу возглавил гонку. Кристоферссон ехал следом, а его напарника Энцо Иде развернуло на стартовой прямой. Тимми прорвался с пятого на третье место. Никлас и Герлен преследовали первую тройку. Оба претендента на титул сразу отправились на джокер, из-за чего развязка между ними должна была состояться исключительно на трассе. У Тимми никак не удавалось успешно провести атаку. Кевин Хансен также совершил проезд джокера и остался впереди Герлена Шишери, Юхана и брата. Кристоферсону удалось обогнать француза до его заезда на петлю джокера, из-за чего Действующий Чемпион получил свободное пространство впереди соперника и подъехал к Кевину Хансену. Кевину пришлось прибегнуть к оборонительным действиям, поэтому он все дальше отставал от Гренхольма. Поэтому когда Никлас в свою очередь посетил грунтовую часть за «Данлопом», вернулся на основную трассу с достаточным запасом, чтобы одержать шестую победу в карьере на этапах World RX и, наконец, третье место в сезоне после неудач двух предыдущих лет. Кевин Хансен финишировал вторым. И эти парни претендуют на звание следующих Мировых Чемпионов.

Но сейчас третье место на финише перед Тимми Хансеном обеспечило четвертый в карьере триумф Юхану Кристоферсону: при равном количестве баллов сработало правило большего количества побед в сезоне – три против двух. Сам Тимми Хансен во второй раз в карьере оказался в подобной ситуации, только с противоположным эффектом, поскольку в 2019 году при равенстве набранных баллов с Андреасом Баккерудом получил титул благодаря четырем победам на этапах против одной у норвежца. И еще одно совпадение – это финальные выигрыши этапов для Никласа Гренхольма: как в Южной Африке-2019, так и сейчас в Германии-2021. Маркус может гордиться сыном, несмотря на нервные схватки его сына с вице-чемпионом на протяжении уик-энда. Отдельно также отметим повторение наилучшего результата в карьере – пятого места в финале для Герлена Шишери. Победитель трех СД на Дакаре со своей командой GCK Motorsport готовит боевой электромобиль Lancia Delta Evo-e.

Если топовый класс только в следующем году переберется к использованию электропитания, уже в этом сезоне завершился сезон в RX2e – младшем зачете World RX. На финальном этапе на Нюрбургринге третью победу в сезоне и титул одержал бельгиец Гийом де Риддер. Он в финале победил финна Йессе Каллио, остававшегося единственным претендентом на титул. В разборке за третье место в третьем сезоне на финише этапа и всего года стал испанец Пабло Суарез. У британца Патрика О’Донована (сына Оливера – 55-летнего пилота класса RX1) в итоге также оказалось 76 баллов и третье место – на старте сезона в Испании, но у Суареза тогда был четвертый результат на финише, в то время как О’ Донован в дальнейшем выше шестого места в Швеции не получал. Лучше обоих гонщиков выступал швед Исак Шёквист, получивший два третьих места в сезоне (в Швеции и Бельгии) и еще ни разу не выпадавший из финалов. Не удалось заехать на итоговый подиум Исааку из-за пропуска стартового этапа сезона в Барселоне, когда его соперники выступили довольно сильно.

PS: И хотя до конца года остается только один Чемпионат Мира, болельщики ралли-кросса смогут увидеть финальное противостояние Тимми Хансена против американцев Тревиса Пастраны и Скотта Спида в NitroRX, а в зимнем Andros e-Trophy сезон в первые выходные декабря…