«Крыло чайки» и спортивный обвес — тюнингованный «Запорожец» удивил доработками

Необычный ЗАЗ-965 «Запорожец» появился на интернет-площадке Avito

Многим ЗАЗ-965 «Запорожец» покажется довольно странным объектом для тюнинга. Но владелец конкретно этого автомобиля, очевидно, так не думает. Как видно на опубликованных фото, над двухдверным седаном неплохо потрудились тюнеры. В частности, от базовой модели он отличается массивным самодельным кузовным обвесом. Особенно, это заметно в районе распухших колесных арок.

Интересно, что обвес по периметру кузова — единый элемент, совершенно без швов. Впереди он начинается с бампера с ярко выраженной «губой». Далее идут уже упомянутые массивные колесные арки и дверные пороги. На корме — простенький задний бампер с выступающим патрубком выхлопной системы.

Также привлекает внимание кастомный капот с массивным воздухозаборником и небольшой центральной выемкой, в которой установлена хромированная фигурка лошади. Установленные на передних колесных арках боковые зеркала заднего вида вынесены далеко вперед.

Но главная «фишка» спортивного «Запорожца» — двери «крылья чайки», как у Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Как видно на фото, дверные пороги довольно высокие. С какой целью это сделано, не понятно, но посадку-высадку они явно усложняют.

Рука тюнера видна и в салоне. Передняя панель полностью переделанная и отделана серым флоком. Китайское рулевое колесо автор переделки попытался превратить в спортивное, на сколько это удалось судите сами. Перед передним пассажиром — мягкая ручка. Очевидно, это намек на скорость, хотя никаких технических усилий в этом направление не предпринималось.

В движение тюнингованный ЗАЗ-965 приводит штатный 27-сильный мотор с воздушным охлаждением, традиционно установленный сзади. Единственное новшество — прямоточный воздушный фильтр. Повлиял ли он как-то на отдачу агрегата, не уточняется.