Санкции Японии ограничат поставки в Россию автомобилей неяпонских марок

В списке недоступных для россиян окажутся автомобили Audi, BMW и Volkswagen японского «происхождения»

Принятый правительством Японии запрет на ввоз в Россию премиальных автомобилей японских производителей отразится не только на поставках Lexus и Infinity, но и неяпонских брендов. По мнению эксперта японского научно-исследовательского центра Teikoku Databank Дайсукэ Иидзима, недоступными для россиян станут и подержанные автомобили представленных на японском рынке немецких марок, в частности, Audi, BMW и Volkswagen.

Напомним, что запрет на ввоз в Россию предметов роскоши японское правительство приняло 5 апреля 2022 года. В этом списке оказались автомобили стоимостью более 6 млн иен ($47 450) и мотоциклы стоимость более 600 тысяч иен ($4 750). По словам японского эксперта, это привело к снижению цен на автомобили с пробегом в самой Японии.

В 2021 году объем экспорта из Японии в Россию составил 862,4 млрд иен ($6,82 млрд). На легковые автомобили и грузовики пришлось 40% от этой суммы, что составило 357,5 млрд иен ($2,83 млрд).