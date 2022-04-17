В Киеве задержали мужчину, который пытался отжать автомобиль якобы для ТРО

В Днепровском районе Киева мужчина в военной форме, представившись бойцом ТРО, пытался незаконно забрать автомобили на СТО, якобы на нужды армии.

Владелец сервиса ответил отказом. Он пояснил это тем, что не является собственником машин, а значит не имеет права ими распоряжаться. Однако мужчину этот ответ не устроил и он начал действовать решительно. Именно в момент выезда из СТО на автомобиле его и задержала полиция.

Правоохранители, которые прибыли на вызов установили, что злоумышленник является представителем одного из местных добровольческих формирований. Никаких оснований для изъятия машин у него не было. Поэтому 43-летнего мужчину задержали и объявили о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Следственные действия продолжаются.