Седан Hyundai Accent станет историей

Под сокращение попадет и «заряженный» хетчбэк Veloster N

Снижение спроса на седаны вынудило Hyundai избавиться сразу от двух бюджетных моделей. Одна из них — Accent, долгое время остававшийся самым дешевым автомобилем марки на рынке США. На данный момент он стоит всего 16 645 долларов.

Несмотря на скромный ценник в 2021 году седан приобрели только 19 614 американцев, тогда как в 2016 году продажи модели составили 79 766 единиц. После ухода Hyundai Accent самой дешевой моделью марки на местном рынке станет кроссовер Venue, ценник которого стартует от 19 000 долларов.

Также компания намерена снять с конвейера «заряженный» хэтчбек Veloster N. Это последняя версия модели, вышедшей на рынок в 2011 году. С исчезновением 275-сильной «зажигалки» Hyundai Veloster, как модель станет историей.