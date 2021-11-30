Сегодня ŠKODA официально представила обновленный Karoq — чем отличается новинка?

Спустя четыре года после выхода на рынок ŠKODA Karoq получил первое обновление. Изменения коснулись дизайна, деталей интерьера и колесных дисков.

Дизайн обновленного ŠKODA Karoq содержит узнаваемые черты последних моделей бренда: динамичные, резко очерченные линии, широкую шестиугольную решетку радиатора, а также более узкие фары головного света и задние фонари. Обновленный рельефный бампер окрашен в цвет кузова, а широкий воздухозаборник выполнен в виде кристаллической решетки. Обновленный Karoq дебютировал в новом цвете Phoenix Orange.

Обновленные дневные ходовые огни, которые теперь разделены на две части, еще больше подчеркивают динамичный вид автомобиля, а более тонкие фары доходят до решетки радиатора. В качестве топовых фар для этой модели ŠKODA впервые предлагает полностью светодиодную матричную технологию. Здесь два светодиодных модуля, которые расположены один над другим. Они обеспечивают ближний и дальний свет и создают четкую группу из четырех источников света, особенно в режиме вождения в темноте. Даже в стандартной комплектации модель оснащается LED оптикой и отдельными противотуманными фонарями.

Модель представлена с аэродинамическими легкосплавными дисками и удлиненным задним спойлером, создающими новые визуальные акценты и снижающими выбросы CO 2 . В комплексе с аэродинамическими элементами бампера и оптимизированной защитой днища это позволяет снизить коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля более чем на 9% – до 0,30. Таким образом, поэтому показателю KAROQ входит в число лидеров в своем сегменте.

Повышенный комфорт, новые декоративные элементы салона

Для Karoq теперь доступна новая обивка сидений из экологически чистых материалов и специальная отделка карт дверей микрозамшей в цвете Mocca Brown. Мягкая декоративная накладка на дверях сочетается с расширенной светодиодной подсветкой, которая теперь освещает переднюю и заднюю дверные панели в одном из десяти цветовых вариантов, а пространство для ног – в белом цвете.

В дополнение к этому ŠKODA Karoq предлагает повышенный комфорт для пассажиров. Электрическая регулировка сидения, включая функцию памяти, впервые доступна в качестве опции для переднего пассажирского сиденья. Функция встроенной памяти сохраняет личные настройки и восстанавливает их одним нажатием кнопки. Опционально также предлагается электрически регулируемая поясничная опора, позволяющая адаптировать передние сиденья в соответствии с предпочтениями водителя и пассажира.

Диджитал-инструменты

Начиная с комплектации Ambition и выше доступна цифровая приборная панель (или, как ее еще называют, Virtual Cockpit) с 10,25-дюймовым дисплеем. Он предлагает пять основных вариантов оформления, которые можно настроить индивидуально.

Karoq обеспечивает доступ к широкому спектру мобильных онлайн-сервисов ŠKODA Connect. Интернет-сервисы информационно-развлекательной системы, например, обеспечивают удаленный доступ к автомобилю через приложение MyŠKODA. Это позволяет водителю блокировать и разблокировать автомобиль через смартфон, видеть его местоположение на карте или активировать световой и звуковой сигнал, чтобы упростить поиск автомобиля на парковке. Смартфоны могут быть подключены к автомобилю с помощью беспроводной технологии Wireless SmartLink (Android Auto или Apple CarPlay).

Легкосплавные диски с оптимизированной аэродинамикой и два новых цвета кузова

Для обновленного ŠKODA KAROQ предлагается выбор из девяти цветов кузова: два цвета металлик Phoenix Orange и Graphite Grey дебютируют для этой модели. Аэродинамика улучшена за счет новых колесных дисков 17-19” с пластиковой отделкой Aero, уменьшающей турбулентность.

В Украине ŠKODA Karoq ожидается в комплектациях Active, Ambition и Style с уже знакомой линейкой двигателей и коробок передач: 1.4 TSI (110 кВт) 8AT; 2.0 TDI (85 кВт) 6MT; 2.0 TDI (85 кВт) 7DSG, а также 2,0 TDI (110 кВт) 7DSG.

Дебютировав в 2017 году, Karoq стал вторым в линейке кроссоверов чешского автопроизводителя. Модель производится в Чехии, Словакии, Украине, России, Китае и доступна на рынках 60 стран.

Больше информации об автомобилях ŠKODA: http://www.skoda-auto.ua/