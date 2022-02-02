Сегодня Украина впервые приняла участие в международной стратегической сессии по безопасности дорожного движения

Председатель ГС «Национальный совет по безопасности дорожного движения» Андрей Мокан, и Игорь Диденко – национальный координатор Всемирного банка в области БДР, советник Министра внутренних дел по безопасности дорожного движения, – приняли участие в международном обсуждении основных направлений, по совершенствованию сферы безопасности дорожного движения.

Среди участников международной видеоконференции присутствовали эксперты Всемирного банка, участники стран Восточного партнерства, представители Еврокомиссии, госструктур и международных общественных организаций, занимающихся вопросами усовершенствования безопасности дорожного движения.

Главные вопросы, которые были на повестке дня видеоконференции:

передовые практики стран-участниц Восточного партнерства по безопасности дорожного движения;

основные направления деятельности Обсерватории как органа, который является соединяющим звеном между всеми международными представителями гражданского общества;

объединение стран в сфере повышения мер безопасности дорожного движения;

снижение политравматичности от ДТП до 50% к 2030 году;

повышение сознания участников дорожного движения на всех без исключения автодорогах;

объединение все больше сознательных представителей общественных организаций, поднимающих вопросы безопасности дорожного движения стран-участниц.

Кроме того, поднимались вопросы экологической и экономической составляющей, касающиеся всех сфер, связанных с безопасностью дорожного движения.

Представительница Грузии, как страны, являющейся частью консорциума Обсерватории, Тамара Сулухия, отметила, что подобные видеоконференции должны проходить на постоянной основной основе с участием Украины, поскольку сегодня – это страна, которая развивается по всем направлениям, в частности, по повышению безопасности движения на дорогах.

Андрей Мокан во время видеоконференции поднял одну из главных тем, существующих сегодня во всех странах – сбор и обработка статистических данных.

«Во многих странах, а Украина не исключение, существует много учреждений – от представителей сферы правопорядка до страховых агентств – занимающихся сбором статистических данных, однако пока эффективность от обработки этих данных не на самом высоком уровне. Коммуникация между всеми участниками не налажена, что в свою очередь не позволяет сделать общий сбор информации в одну аккумулирующую структуру и эффективно использовать ее, например, в процессе принятия тех или иных решений, на государственном и международных уровнях», – отметил председатель Общественного союза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопросы представителя Украины, подчеркнула, что проблема сбора информации – это факт, без исключения, во всех странах. «Но главным и важнейшим аспектом этого направления является то, чтобы все статистические данные собирались постоянно и охватывали все регионы и города в каждой стране». А также подчеркнула тот факт, что представители специального департамента Обсерватории будут оказывать консультативную помощь относительно практического применения процесса налаживания взаимодействия между всеми участниками сферы безопасности дорожного движения, в вопросах сбора и обработки статистических данных.

В результате дискуссий все участники видеоконференции высказали мнение, что коммуникация сегодня, благодаря профессиональной дискуссии, выстроилась на профессиональном уровне и дальнейшее взаимодействие теперь должно происходить уже по очерченным сегодня направлениям относительно графика, который будет сложен по актуальной тематике каждой страной.

«Для меня, как председателя ГС «Национальный совет по безопасности дорожного движения», приоритетным направлениям деятельности, кроме поддержки государственных программ и заявленных президентом страны направлений, поддержки программ ООН по уменьшению травматизма на дорогах, главным также является активная информационная кампания, при поддержке СМИ, в разрезе поднятия сознательного отношения к безопасности дорожного движения страны. Мы все – с рождения, являемся активными или пассивными участниками дорожных взаимоотношений, именно поэтому ответственность каждого будет усиливать уровень ответственности по стране в целом», – подчеркнул Андрей Мокан.