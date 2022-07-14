Сеть супермаркетов Lidl выпустит собственный электромобиль – что известно о модели

Немецкая сеть супермаркетов Lidl намерена освоить новый для себя сегмент рынка. Она займется продажей электромобилей под маркой Elaris. Первенцем станет сити-кар под названием Finn.

Компактный городской автомобиль на батарейном питании разработан совместно с китайской компанией Jiangsu Jintan Changdanghu, которая и займется его выпуском. Визуально новинка схожа со Smart. Длинна электрокара равна 2870 мм при колесной базе 1770 мм. Высота и ширина – 1560 и 1570 мм соответственно.

Несмотря на компактные размеры, новинка выглядит весьма гармонично. Салон Elaris Finn рассчитан на двоих человек. Емкость багажника – 229 л. То есть пакеты с продуктами с легкостью разместятся в данном пространстве. В оснащение модели входит мультимедийная система с сенсорным экраном, кондиционер и круиз-контроль.

В движение сити-кар приводит один электромотор мощностью 47,6 л.с., который питает батарея емкостью 32 кВтч. На одном заряде он может преодолеть до 200 км. Максимальная скорость – 115 км/ч. Elaris Finn в Европе будет доступен только в лизинг за 222 евро в месяц. А вот в Китае электрокар появится в свободной продаже по цене 23 900 евро.