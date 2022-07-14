Новейший Toyota Land Cruiser превратили в пикап (фото)

Компания Creative Conversions, которая специализируется на переработке автомобилей, представила свою версию Toyota Land Cruiser 300.

Ее специалисты превратили последнее поколение культового внедорожника в пикап. Причем это не разовый проект, а мелкосерийное производство. Компания намерена выпустить столько модернизированных машин, сколько найдет покупателей. К тому же, на выбор клиентам будет предложено две модификации пикапа – с разными колесными базами.

В частности, пикап Creative Conversions Land Cruiser будет доступен с удлинением колесной базы на 700 или 800 мм, что позволит установить лоток или навес длиной от 1800 до 2100 мм. Буксировать такой автомобиль может до 3500 кг.

Компания уже изготовила первые два экземпляра пикапа на базе Toyota Land Cruiser 300 и работает над следующей партией из пяти единиц. Машины доступны на рынке Австралии. Стоимость озвучат только потенциальным покупателям.