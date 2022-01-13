Статистика: 60 процентов продаж Lamborghini пришлось на одну модель

Бестселлером итальянской марки стал кроссовер Urus

2021 год стал один из самых успешных в истории Lamborghini. Как сообщили в компании, в течение года было реализовано 8405 автомобилей. Интересно, что достичь такого успеха итальянской марке удалось за счет одной модели — кроссовера Lamborghini Urus. В прошлом году его владельцами посчастливилось стать 5021 поклоннику производителя. В процентном отношении это составило 59,74% от общих продаж.

Вторая по популярности модель — суперкар Huracan. Всего в уходящем году было продано 2586 автомобилей.

Третье место в рейтинге досталось Aventador. Его показатель куда скромнее — 798 единиц.

Если говорить о рынках сбыта, то в Южной и Северной Америке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи автомобилей Lamborghini выросли на 14%. В Европе, Африке и на Ближнем Востоке прирост составил 12%. Автомобилями марки чаще интересовались в США (+11% к 2020 году), Китае (+55%) и Германии (+16%). Интересно, что на родине марки продажи выросли всего на 3%, до 359 единиц.