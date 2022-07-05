Skoda Octavia Combi RS испытали «лосиным тестом» (видео)

«Заряженный» универсал не смог справиться с тестом из-за покрышек

Журналисты издания km77.com, известные своими «лосиными тестами» автомобилей различных марок, опубликовали новое видео. В этот раз испытанию на маневренность подвергли «заряженный» универсал Skoda Octavia Combi RS.

Справиться с «лосиным тестом» 245-сильный автомобиль с адаптивной подвеской и шинами Bridgestone Turanza смог на скорости 70 км/ч. Все последующие попытки завершились неудачей. В каждом из заездов спортивный универсал сбил один или два конуса. Таким образом, Skoda Octavia Combi RS не попал в список «отличников» km77.com. Напомним, что проходными испанские тестировщики считают 77 км/ч, что собственно, и отображено в названии.

По мнению водителя, управлявшего автомобилем во время теста, причиной провала стали покрышки. Они не смогли обеспечить достаточное сцепление с дорожным покрытием, что помешало универсалу успешно маневрировать на более высоких скоростях. Как отметили организаторы, ни один автомобиль с шинами Bridgestone Turanza не смог перестроиться на скорости выше 75 км/ч.