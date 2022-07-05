ART ON THE BATTLEFRONT: артпроєкт Vogue UA за участі світових художників

Vogue UA представляє ART ON THE BATTLEFRONT – артпроєкт за участю світових художників, що об’єднує мистецтво i digital медіа та має на меті підтримку українців під час війни й інформування глобальної спільноти про російське вторгнення в Україну.

Спеціально для Vogue UA 12 видатних митців з усього світу створили ексклюзивні роботи різних масштабів у різних техніках – від антивоєнних плакатів до великих полотен і знімань.

Серед учасників проєкту – художники Марина Абрамович, Ервін Вурм, Шон Скаллі, Чжан Хуан, Джонатан Міз, Сара Морріс, Фред Томаселлі, Марсель Дзама, Магнус Плессен, Есер Гюндуз, Беатріс Мільхазес та Бен Следсенс. У рамках артпроєкту вони об’єдналися проти російської агресії, щоб поширити інформацію про події в Україні, посилаючись на традиційну культуру та характерний голос українців. Наприклад, Фред Томаселлі інтегрував українські народні мотиви на першу сторінку The New York Times, а Марина Абрамович представила серію знімань на тему зцілення від глибоких травм, заподіяних тоталітарним режимом.

«Світове мистецьке товариство завжди першим реагує на гуманітарні катастрофи та струси, – каже Пилип Власов, головний редактор Vogue UA. – Ми вдячні за ту величезну підтримку, що отримуємо від наших авторів».

Проєкт стартував на всіх майданчиках Vogue UA – сайті, Facebook та Instagram.

Подробиці за посиланням: https://battlefront.vogue.ua/