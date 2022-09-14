Россияне массово отказываются от полиса ОСАГО — слишком дорого

Автостраховка в России подорожала второй раз с начала 2022 года

С 13 сентября в России, где «все стабильно» и «по плану» второй раз с начала года подняли цены на полисы ОСАГО. И если первое подорожание россияне восприняли нормально, то второе многих автовладельцев выбило из колеи. В среднем стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности выросла на 26%.

По данным страховых компаний, в отдельных регионах продлевать страховку отказались более 50% автомобилистов. В среднем по стране от ОСАГО отказался каждый четвертый.

Помимо высокой стоимости полиса причиной такого массового явления называют отказы в выплатах компенсации ущерба в случае ДТП. Особенно часто без страховых выплат остаются таксисты, владельцы автобусов и грузовиков, любители скорости, пожилые и начинающие водители.