Skoda вывела на тесты обновленный Kamiq (фото)

Самый компактный кроссовер в линейке чешской компании Skoda готовится к плановому обновлению. Речь идет о модели Kamiq, которая вышла на рынок в 2019 году.

Закамуфлированные прототипы новинки выехали на тесты, где их и запечатлели вездесущие фотошпионы. Судя по снимкам, кроссовер сохранит прежние пропорции и стилистику исполнения. Ему достанется новый бампер с уменьшенным воздухозаборником и модернизированная решетка радиатора, которая похожа на ту, что ранее использовалась в моделях компании Kia.

На корме можно отметить наличие нового бампера со светоотражающими полосами и фар с переработанной графикой. В остальном рестайлинговый кроссовер повторяет своего предшественника. В салоне модели тоже не произойдет кардинальных изменений. По данным инсайдеров, возможно ей предложат новые варианты отделки и расширят число электронных ассистентов.

Моторная гамма также останется прежней. То есть Skoda Kamiq 2023 по-прежнему будет предлагаться с 1,0-литровым трехцилиндровым турбодвигателем мощностью 95 л.с. и 1,5-литровым четырехцилиндровым мотором на 150 л.с. Коробка передач может быть как механическая, так и автоматическая. Привод – только передний. Дата дебюта рестайлингового кроссовера пока неизвестна.