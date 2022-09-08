Скоростной заезд на Tesla Model X едва не закончился трагедией (видео)

На соляные равнины Бонневилля (США) ежедневно приезжают десятки поклонников скорости. Вот и семья из штата Юта решила получить свою порцию адреналина. Правда для них эта поездка едва не закончилась трагедией.

Глава семейства, который находился за рулем Tesla Model X, разогнал электромобиль до 160 км/ч, но не справился с управлением и на полном ходу влетел в земляной вал. К счастью, все пять человек (среди них трое детей возрастом до 12 лет), которые находились в салоне машины, не пострадали.

Как отметили прибывшие к месту аварии инспекторы полиции, от тяжелых травм участников ДТП уберегли ремни и подушки безопасности. Для того, чтобы убедиться, что жизни и здоровью потерпевших ничего не грозит, их доставили в больницу Университета Юты, но уже через несколько часов отпустили домой.

Что касается Tesla Model X, то электрокар получил серьезные повреждения. Скорее всего он будет списан и утилизирован.