BYD увеличит производство автобусов в Европе

Недавно исполнилось десять лет как китайский производитель электрических автобусов BYD вышел на международный рынок. В октябре 2011 года на выставке Busworld в бельгийском Кортрейке состоялась европейская премьера 12-метрового электробуса eBus, способного проехать без подзарядки до 250 км – отличный показатель для своего времени.

Сегодня BYD является одним из ведущих мировых производителей электробусов. По всему миру уже ездит свыше 70 000 ед., а в Европе – более 1800 ед. В компании подсчитали, что электробусы BYD за все время эксплуатации на европейских дорогах наездили уже 140 млн км и уберегли атмосферу от 150 000 тонн СO2. А в глобальном масштабе эти показатели и вовсе впечатляют – 5,5 млрд км и 3,8 млн т СО2.

Компания не только активно присутствует в Европе, но и с 2017 года выпускает электробусы на своем предприятии в венгерском городе Комаром. Производственные мощности позволяют изготавливать практически всю номенклатуру моделей – от «миди» K7U длиной 8,75 до 18-метровых «гармошек».

В ближайшее время на заводе планируют увеличить ежегодный объем производства до 400 автобусов и 300 шасси. Венгерское предприятие на данный момент является единственной производственной площадкой BYD в Европе после того как в конце 2021 года был закрыт сборочный завод во французском городе Бове.

Отметим, что компания BYD производит не только электробусы, но также и электрические грузовики, фургоны и легковые автомобили. Всего в 2021 году она выпустила 600 тыс. транспортных средств, а за все время – свыше 1,5 млн ед.