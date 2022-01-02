Что из себя представляют автокраны PPM на украинских дорогах

На украинских дорогах можно встретить довольно компактные автокраны марки PPM. Недавно в столице был замечен один их них – модель PPM 380 TTX. Это двухосный внедорожный автокран грузоподъемностью до 35 т. Он оснащен четырехсекционной стрелой, которую можно выдвинуть с 9,4 до 30,4 м за 55 сек. При этом стрела поднимается на угол до 78 град. за 34 сек. Максимальная высота подъема по крюку – 33 м, а с надставным гуськом – 46 м.

Габаритная длина автокрана составляет 11 990 мм (по корпусу – 8475 мм), ширина – 2500 мм и высота – 3575 мм. Машина полной массой 24 т может развивать скорость до 75 км/ч. А помогает ей в этом турбодизельный двигатель Deutz BF6L 513R мощностью 240 л. с. Трансмиссия имеет шесть передач переднего хода и три заднего. Колесная формула 4х4х4, что означает, что все колеса сделаны не только ведущими, но и управляемыми.

А теперь немного интересной предыстории. Французский производитель автокранов PPM (Potain Poclain Manutention) был образован в 1967 году. А в 1974-м он изготовил первый автокран «городской» концепции – с одной кабиной и автономным приводом, имеющий максимальную скорость 60 км/ч. Спустя два года бала представлена внедорожная модель, с двумя кабинами, способная разогнаться уже до 70 км/ч. С 1995 года PPM вошла в структуру такого гиганта как Terex, выпуская на своем французском заводе автокраны грузоподъемностью от 35 до 60 т.