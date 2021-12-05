Что из себя представляют автовышки повышенной грузоподъемности (видео)

Сегодня на украинских дорогах можно встретить автовышки самых разных производителей, отличающиеся высотой подъема, конструкцией стрелы и грузоподъемностью. На днях корреспонденту «Автоцентра» удалось сфотографировать в Киеве довольно интересную модель – Tadano AT-120SR, установленную на шасси Mitsubishi Canter.

А необычность этой автовышки заключается в ее повышенной полезной нагрузке. Если обычно люлька рассчитана на 200-350 кг, то в данном случае этот показатель достигает 1000 кг. Впечатляют и размеры самой корзины, имеющей длину 3 м и ширину 1,75 м. Высота подъема достигает 12 м. При максимальном вылете 9,8 м грузоподъемость равна 170 кг. Стрела имеет угол поворота на 360 град., кроме того отдельно может вращаться вокруг своей оси и сама люлька. Понятное дело, что для большей устойчивости во время работы применяются выдвижные опоры – аутригеры, которых здесь четыре.

Такие сверхгрузоподъемные автовышки незаменимы в строительстве, в частности при отделке фасадов зданий, монтажных операциях и др. И весьма символично, что в нашем случае машина запечатлена у вновь построенного жилого комплекса.

Кстати, 1000-килограмовые автовышки представлены у компании Tadano четырьмя моделями – с высотой подъема 9,9; 12; 14,6 и 19,7 м. Также в линейке имеются и стандартные телескопические подъемники на 200-250 кг, с максимальной рабочей высотой от 15,7 м до 32 м.

Отметим, что японская компания Tadano ведет свою историю с 1919 года и сегодня является одним из лидеров в производстве подъемного оборудования – автовышек и различных мобильных кранов. Ее производственные площадки находятся в различных уголках мира – в Бразилии, Австралии, Индии, Китае и, конечно же, в Европе. Так, в 2008 году компания приобрела старейшего немецкого производителя автокранов – фирму Faun, после чего было образовано предприятие Tadano-Faun. А в 2019 –м, в год своего 100-летнего юбилея, Tadano приобретает у компании Terex бизнес по производству автокранов марки Demag.