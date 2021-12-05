Каким мог быть первый электромобиль Saab

Авторство принадлежит независимому художнику из Азербайджана

Saab прекратил выпуск автомобилей десять лет назад, но никто никогда не задумывался как мог бы выглядеть электрокар марки. Свое видение новинки — гранд-турера Saab GT презентовал независимый азербайджанский художник Джахангир Гахраманов. Он представил, каким мог бы быть первый электрокар марки, если бы ее возродили.

Гранд-турер в его исполнении получил длинный капот и купеобразную крышу, две двери и четыре посадочных места в салоне. Спереди — небольшие светодиодные фары, объединенные в одно целое решеткой. Колесные арки немного возвышаются над капотом. Такое решение автор позаимствовал у другого концепт-кара марки — двухместного купе Saab Aero-X, представленного в 2006 году на автосалоне в Женеве.

Это далеко не весь список отсылок к стилистике Saab. Сюда же можно отнести наклон лобового стекла и форму боковых окон. Место традиционных зеркал заняли современные камеры заднего вида. Двухцветная корма украшена тонкой светодиодной полосой.

По задумке художника, в движение Saab GT будет приводить электрическая силовая установка. Возможные характеристики автомобиля не озвучиваются, поскольку, в первую очередь речь идет о дизайне. Понятное дело, что автомобиль показанный на рендерах, не получит серийного продолжения.