На продажу выставили классический Aston Martin Шона Коннери (фото)

На аукционе Broad Arrow Auctions выставили на продажу любимый автомобиль актера Шона Коннери, который получил широкую известность, сыграв секретного агента Джеймса Бонда.

Торги по звездному Aston Martin DB5 1964 года выпуска пройдут в Монтерее (Калифорния, США). За автомобиль, который находится в отличном состоянии, намерены выручить 1,4-1,8 млн долларов. Последние годы он обслуживался в ателье RS Williams. Его кузов окрашен в цвет Snow Shadow Grey, а под капотом установлен 4,0-литровый шестицилиндровый мотор мощностью 282 л.с., который сопряжен с пятиступечатой механической коробкой передач ZF.

Шон Коннери приобрел этот автомобиль в 2018 году в возрасте 88 лет. Изначально он был окрашен в цвет California Sage Blue с черным салоном, но актер привел его в соответствие с машиной, на которой ездил агент 007.

Увы, в силу преклонного возраста вдоволь поездить на автомобиле известный актер так и не успел. Он всего несколько раз выезжал на любимом Aston Martin, а остальное время он стоял в гараже особняка. После смерти Коннери (31 октября 2020 года) его наследники приняли решение о продаже культовой машины. Часть вырученных средств будет передана в благотворительный фонд.