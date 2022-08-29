Ford Escort RS Turbo продали на аукционе за 850 тысяч долларов

В прошедшую субботу на гоночной трассе Сильверстоун в Великобритании прошел аукцион, на котором был продан Ford Escort RS Turbo первой серии за астрономическую сумму – 851 070 долларов.

Столь высокая цена объясняется тем, что в 1985 – 1988 гг. на машине ездила сама принцесса Диана. Леди Ди проехала за рулем этого «горячего» хетчбека около 6800 миль. Впоследствии у машины было несколько других владельцев. Сегодняшний ее пробег составляет 24 961 милю. Аукцион прошел в преддверии 25-й годовщины трагической гибели принцессы Уэльской, когда ее машина попала в страшную аварию в парижском туннеле, отрываясь от папарацци.

Отметим, что Ford Escort RS Turbo первой серии пошел в производство в 1984 году. Машина был создана на базе Ford Escort Mk III, завоевавшего почетное звание «Европейский автомобиль 1981 года». Заряженная версия получила 1,6-литровый турбированный агрегат мощностью 132 л. с. Большинство из 8600 выпущенных авто были белого цвета и только три – черного, один из которых и попал в королевскую семью.