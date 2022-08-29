Украинские кемперы достойно отметили на выставке в Дюссельдорфе

С 26 августа по 4 сентября в Дюссельдорфе проходит крупнейшая в Европе выставка кемперов Caravan Salon 2022, где представлены автодома на любой вкус и кошелек. Свою продукцию здесь показывают сотни компаний из многих стран, в том числе и из Украины.

Более того, стенд известного отечественного производителя кемперов LifeStyle Camper даже попал в официальный презентационный обзор организаторов мероприятия. Это еще раз показывает, что украинский бизнес продолжает работать даже в военное время и достойно представляет свою продукцию за рубежом.

На Caravan Salon 2022 компания LifeStyle Camper продемонстрировала, в частности, свою прицепную модель X-Line, предназначенную для бездорожья. Более подробно ознакомиться с ней можно было на прошлогодней выставке «Рыбалка. Охота. Туризм» в Киеве. Хочется верить, что после нашей победы, которая с каждым днем все ближе, караванинг снова оживится в Украине, а вместе с ним и рынок домов на колесах.