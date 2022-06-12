Группа Stellantis показала возможности электромобилей с индукционной зарядкой

В Италии, на инновационном полигоне Arena del Futuro («Арена будущего»), уже несколько месяцев проходят испытания электромобилей группы Stellantis с помощью индукционной зарядки. В дорожное полотно встроены катушки, через которые ток передается на специальные «ресиверы» в автомобилях.

Как показали тесты автомобиля Fiat New 500, машина может двигаться с постоянной скоростью, не расходуя энергию бортовых аккумуляторов. Данная технология может быть применима к любому транспортному средству – от легкового авто до грузовика и автобуса.

На демонстрационном показе присутствовал и новейший кроссовер Maserati Crecale Folgore – первый электрический автомобиль марки. Машина пойдет в серийное производство в следующем году и ознаменует собой перевод всей модельной линейки на электротягу уже в 2025 году. Все это является частью стратегии Dare Forward 2030.

Поставлена цель – к концу десятилетия довести долю продаж электромобилей Stellantis в Европе до 100%, а в США – до 50%. И в этом поможет технология индукционной зарядки. Не зря ведь, изданием Time полигон Arena del Futuro, построенный совместно с компанией A35 Brememi, был назван одним из ста лучших изобретений 2021 года.