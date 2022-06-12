Япония запретила поставки грузовиков и бульдозеров в Россию

Правительство Японии расширило «российский» санкционный список

Кабинет министров Японии принял решение расширить экономические санкции против России. Согласно словам министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда было принято решение прекратить экспорт товаров, которые способствуют укреплению промышленной базы страны-агрессора.

В частности, санкционный список пополнили грузовые автомобили, самосвалы, бульдозеры и железнодорожные локомотивы. Также запрещен экспорт деревянных и стальных резервуаров для хранения и механических ножей.

Следствием этого решения станет остановка строительства завода по производству грузовиков Toyota Hino Motors в Московской области. В 2023 году на предприятии планировали начать крупноузловую сборку мало- и среднетоннажных грузовиков Hino. Плановый объем производства — 2-3 тысячи единиц. Также может быть остановлено производство грузовиков Isuzu в Ульяновске.