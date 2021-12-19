Событие Грузовики Tatra в Австралии – от road train до кемпера

Грузовики известной чешской марки Tatra продаются даже в Австралии. Местный дидер – компания Offroad Truck Australia реализовала первые машины еще в 1999 году.

Сегодня эти феноменальные по проходимости вездеходы работают на Зеленом континенте в различных сферах – от горнодобывающей в качестве самосвалов, в том числе в составе длинных road train, и носителей различного оборудования до аварийно-спасательной для борьбы с лесными пожарами.

Недавно к ним добавились еще и кемперы. Известный местный производитель жилых прицепов и автодомов – компания Northcoast – установила соответствующую кузовную надстройку на четырехосное полноприводное шасси Tatra Phoenix (8х8).

Машина отлично подготовлена для дальних странствий – оборудована большим кухонным блоком, комфортабельной зоной отдыха. Cнаружи грузовик также отличается усиленным передним бампером с мощной лебедкой и металлической защитой поверх кабины.

Заказчика этой чудо-машины явно вдохновила Tatra 815 с жилым модулем, участвовавшая в кругосветном путешествии более 30 лет назад. Машина с 1987 по 1990 год побывала в 67 странах, наездив ни много ни мало 75 тыс. км.