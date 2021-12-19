На продажу выставили 500-сильный универсал Skoda Superb

Автомобиль оценили в 62 000 долларов

Универсал Skoda Superb невероятно комфортная и практичная машина, которая к тому же имеет потрясающе стильный экстерьер. Модель в основном выбирают те автомобилисты, которые ценят удобство, а не производительность. Однако у них появилась возможность получить все и сразу. Ведь на продажу выставили уникальный экземпляр этого автомобиля, над которым поработали тюнеры.

Superb Combi 2016 года выпуска дополнили спортивным обвесом из карбона, крышками боковых зеркал из того же материала, 20-дюймовыми керамическими дисками бронзового цвета и шинами Hankook Ventus S1 Evo3 размером 235/35. Также автомобиль получил более мощные тормоза. Салон отделали кожей и алькантарой, которые дополняют вставки из углеродного волокна.

Однако самые большие изменения произошли под капотом чешского универсала. Тюнеры увеличили отдачу 2,0-литрового бензинового турбодвигателя с 280 до 491 л.с. В результате первую «сотню» машина достигает за 3,7 секунды, а 200 км/ч набирает за 8,3 секунды.

Такой результат был достигнут за счет установки нового турбокомпрессора, системы впуска, улучшенного охлаждения, впрыска метанола и воды от DevilsOwn, выхлопной системы из нержавеющей стали и семиступенчатой трансмиссии DQ500 с двойным сцеплением от Audi RS 3. Также специалисты доработали программное обеспечение. Автомобиль выставили на продаже в Швеции, где за него намерены получить 62 000 долларов.