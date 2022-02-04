IVECО Bus показала автобус для инфицированных коронавирусом

Компания IVECO Bus передала в итальянское представительство Красного Креста (Сroce Rossa Italiana, СRI) cпециально оборудованный автобус для перевозки инфицированных коронавирусной инфекцией.

Внешне эта 12-метровая междугородная модель IVECO Crossway отличается специальной красно-белой окраской, с соответствующими надписями, логотипами и светоотражающими элементами.

Куда больше изменений сделано внутри. Салон разделен на два отсека герметичной прозрачной перегородкой. Один, на 6 человек – для сопровождающего персонала, другой – 41-местный, непосредственно для больных.

В отсеке для инфицированных поддерживается более низкое давление, что предотвращает утечку патогенов коронавируса. Воздух из этого отделения проходит через трехступенчатую систему фильтрации (мощностью до 450 м куб. в час), расположенную в подпольных багажных отсеках. Кресла обиты легкомоющимся материалом, а все пластиковые панели покрыты ПВХ-пленкой.

Попасть в изолироанный отсек можно через двустворчатую дверь в средней части. Для маломобильных людей в колясках установлен электрогидравлический подъемник. В движение машину IVECO Crossway приводит 8,7-литровый турбодизель Cursor 9 мощностью 360 л. с. Санитарный автобус уже эксплуатируется в регионе Калабрия, что на юго-западе страны.