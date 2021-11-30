Избран самый красивый грузовик 2022 года

Победителем престижного международного конкурса в области дизайна German Design Award 2022 в номинации Utility Vehicles стал новейший грузовик IVECO T-Way. Отметим, что лучших из лучших выбирает компетентное жюри, в которое входят 37 специалистов из 10 стран – экспертов в области дизайна, бизнеса и науки.

Модель IVECO T-Way, разработанная для сверхтяжелых условий эксплуатации, в том числе и вне дорог, отличается стильным дизайном. Между кабиной и шасси с мощным металлическим бампером выдержаны эстетические пропорции. Все это выражает силу и уверенность.

Что же касается интерьера кабины, то он отличается высоким уровнем комфорта и безопасности, с широкими возможностями подключения. Каждая деталь в нем обеспечивает максимальную функциональность.

Если же говорить общей характеристики дизайна IVECO T-Way, то здесь отметим эффектный фирменный логотип, который доминирует над изящной решеткой радиатора и оригинальными фарами.

Глава подразделения Стратегического Дизайна CNH Industrial – Марко Армиджильято (Armigliato) отметил: «Мы очень гордимся тем, что IVECO T-Way был удостоен такой престижной награды. Она разделяет ориентированный на водителя дизайн, представленный с новой линейкой IVECO WAY, который очень быстро стал популярным во всем сообществе водителей. Это дизайн с высокими амбициями в повышении стандартов надежности, эффективности, центральной роли водителя – и непревзойденным стилем!».