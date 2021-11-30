На продажу выставили редкий 47-летний BMW Turbo в идеальном состоянии (фото)

Цена уже перешагнула отметку в 100 000 долларов

BMW 2002 Turbo является первым серийным автомобилем немецкой марки, который получил двигатель с турбонаддувом. Модель выпускалась в период с 1973 по 1975 год и за это время с конвейера сошло 1972 экземпляров. Один из них выставили на продажу.

Предлагаемый экземпляр спортивного купе выпущен в 1974 году. Год назад он прошел полную реставрацию и находится в идеальном состоянии. Его кузов окрасили в белый цвет Chamonix White, нанесли фирменные трехцветные полосы BMW Motorsport и наклейки Turbo. Также заменили хромированные элементы, включая задний бампер, крышки зеркал заднего вида и колесные диски.

На автомобиль установили расширители колесных арок, которые окрасили в тон кузова, и новый задний спойлер. Салон купе также восстановили. Черная кожа выглядит идеально. Сохранены оригинальные коврики, белая обивка потолка и красная накладка вокруг приборной панели. От классической версии, выставленное на продажу купе, отличается только наличием люка.

Под капотом BMW Turbo установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 168 л.с. и 240 Нм крутящего момента. За свою 47-летнюю историю автомобиль проехал почти 38 000 км. Модель продают на аукционе Collecting Cars. На данный момент ставка достигла 101 500 долларов.