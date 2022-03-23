Кабмин упростил ввоз гуманитарной помощи в Украину

Кабмин на своем заседании 22 марта принял решение, которым существенно упрощается ввоз гуманитарной помощи из-за границы на территорию Украины. Уже сегодняшнего дня, то есть с 23 марта для этого необходим только один документ – декларация, заполненная на таможне. Так что если при ввозе данной категории товаров таможенники требуют еще каких-то разрешений и других документов, то сразу следуют обращаться на горячую линию Кабмина по тел. 1545.

Кроме того, своим решением Кабмин отменил список товаров, которые определялись как гуманитарная помощь. Это значит, что теперь разрешено ввозить любые легальные товары, которые идут в Украину как гуманитарная помощь, причем без всяких ограничений. Также отпала необходимость в получении справки от ВГА (военно-гражданской администрации) или других органов для ввоза соответствующего гуманитарного груза.

Как отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, декларация заполняется очень быстро. Нужно указать отправителя, получателя, фактическое место разгрузки и вид помощи. Если это гуманитарная помощь стране, то ее можно отправить на ОВА (областную военную администрацию) или профильное министерство. Если же помощь адресована конкретной громаде, то необходимо указать ее получателем.