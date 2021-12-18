Как на "КрАЗе" собрали турецкие грузовики и автобусы

В этот день, 18 декабря 1998 года со сборочного конвейера совместного предприятия «ИВЕКО-КрАЗ» сошли первые грузовики модели 65.9.

В Украине в середине 90-х гг. значительно возросла потребность в автомобилях грузоподъемностью 1,5 – 2 т и 4 – 5 т. Причиной было быстрое развитие рыночных отношений, в том числе и в сфере малого бизнеса.

В те годы, однако, в нашей стране грузовики малого и среднего классов не выпускались. И в тогдашнем Минавтопроме приняли решение: удовлетворить этот спрос за счет организации сборочного производства на Кременчугском автозавода. Именно с такой целью и было создано украинско-итальянское СП «ИВЕКО-КрАЗ», которое зарегистрировали 15 февраля 1996 года. И в том же году начали сборку легких коммерческих машин семейства TurboDaily.

Что же касается машин более тяжелого класса, то в 1997 году в условиях главного конвейера в Кременчуге собрали небольшую партию автомобилей IVECO EuroСargo. Грузоподъемность большинства из них составляла 7 т, а у одного автомобиля – даже 9 т. Это был сельскохозяйственный самосвал с весьма объемистым кузовом на 14 м куб. и трехсторонней разгрузкой – IVECO ML 150E18N. На машине стоял 6-цилиндровый турбодизель в 5,9 л мощностью 177 л. с. Он обеспечивал скорость до 100 км/ч.

А 18 декабря 1998 года тогдаший президент ХК «АвтоКрАЗ» Анатолий Шабала перерезал ленточку перед первым сошедшим с конвейера грузовиком типа IVECO 65.9. Этот автомобиль грузоподъемностью 4,5 т собрали из компонентов турецкой фирмы Otoyol, которая выпускала такие машины по итальянской лицензии. А кузов-фургон был изготовлен турецкой фирмой Alkan. На грузовике стоял атмосферный дизель IVECO 8040.05 рабочим объемом 3,9 л и мощностью 88 л. с. С полной нагрузкой максимальная скорость составляла 95 км/ч, и при этом машина могла преодолевать подъемы крутизной 22%.

Это был неплохой грузовик современной конструкции и притом весьма экономичный. Удельный расход топлива при максимальном крутящем моменте (255 Нм) составляла только 160 г на л. с. в час. Кабина, расположенная над двигателем, обеспечивала отличную обзорность. Она имела эффективную пыле- и шумоизоляцию, была оснащена эргономическим регулируемым креслом водителя. Передний бампер, крыло и подножки сделали из прочного пластика.

Но увы, как оказалось впоследствии, этот автомобиль не имел шансов на украинском рынке. Небогатые наши перевозчики предпочитали, может, и менее совершенные, но зато более дешевые капотные «ГАЗоны».

В тот же день, 18 декабря был представлен и первый собранный из турецких компонентов автобус – Otoyol M29 1.2 Turbo. Машина длиной 6,28 м обеспечивала комфортабельную доставку 29 пассажиров на дальние расстояния. По заказу на автобусе могли быть установлены кондиционер, холодильник, ковровое покрытие, микрофон.

Он был оснащен 4-цилиндровым турбодизелем IVECO 8040.25 рабочим объемом 3,9 л и мощностью 115 л. с. Максимальная скорость составляла 105 км/ч. Машина преодолевать значительные подъемы, до 34% – важное качество для эксплуатации в горных районах.

Был предусмотрен и городской вариант автобуса, имеющий 23 места для сидения и 17 стоячих. Дизель у него был такой же, как и грузовика Otoyol 65.9 – атмосферный, 88-сильный.

К сожалению, в условиях нашего тогдашнего рынка эти автобусы Otoyol не могли конкурировать с безнадежно устаревшими, но зато дешевыми «пазиками». А вскоре эту нишу заняли отечественные модели «Богдан» и «Эталон».