«Киевводоканал» эксплуатирует интересный грузовик – симбиоз фургона и автоцистерны

Этот специализированный автомобиль «Киевводоканал» с недавнего времени использует для проведения реагентных работ. Машина привлекает внимание своей оригинальным кузовом, изготовленным отечественным предприятием Polycar. Треть надстройки – это пассажирский отсек на четырех человек, в котором помимо сидений установлены столик, переговорное устройство для связи с водителем, отопитель и шкафчик для вещей.

Дальше размещена двухсекционная цистерна из нержавеющей стали объемом 2,15 м куб. А вокруг нее находятся технологические отсеки с подъемными крышками; в частности, в корме имеется отсек для насоса, для которого установлен автономный отопитель.

Весьма интересно и полноприводное шасси этого специализированного автомобиля – ISUZU NPS75, поставленное компанией «Комтранскомплект». Оно имеет грузоподъемность 4405 кг и рассчитано на полную массу 7500 кг. В качестве силового агрегата используется 5,2-литровый турбодизель мощностью 155 л. с. и максимальным крутящим моментом 419 Нм при 1600 об/мин. Применяется механическая, 5-степенчатая КП и 2-ступенчатая раздаточная коробка.