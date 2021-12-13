Китайские электрогрузовики оснастят топливными элементами Bosch

Компания Bosch и китайский производитель коммерческих автомобилей Qingling Motors основали совместное предприятие Bosch Hydrogen Powertrain Systems. В городе Чунцин будет налажена сборка водородных топливных элементов для установки на различные грузовые автомобили, причем не только Qingling Motors.

Поставку необходимых комплектующих (батарея топливных элементов, воздушный компрессор, силовая электроника и блок управления) наладят с китайского завода Bosch в городе Уси, что недалеко от Шанхая. Bosch поможет не только с запасными частями для силовых агрегатов Fuell Cell, но и организует обучение сотрудников для проведения диагностики и другого технического обслуживания. Кстати, именно в Уси еще в 2020 году был построен центр водородных топливных элементов.

До конца 2021 года на новом СП будет собрана пробная партия из 70 коммерческих автомобилей Qingling Motors, укомплектованных водородными топливными элементами Bosch. Что же касается полноценного выхода на рынок новых машин, то он запланирован на 2022-2023 гг.