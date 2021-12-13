Новый электромобиль Tesla поймали во время испытательных заездов

Испытания электрокара сняли с помощью дронов

В YouTube появилось коротенькое, но зрелищное видео. В нем новый электрогрузовик Tesla проходит испытания на заводе в Неваде. По некоторым данным, там уже стартовало его мелкосерийное производство. По всей вероятности, речь о небольшой партии грузовиков, предназначенных для компании PepsiCo, которую последняя ожидает получить в четвертом квартале нынешнего года.

В видео видно, как тягач набирает скорость, а затем тормозит, попутно выполняя несколько разворотов. Стоит отметить, что по сравнению с обычными грузовиками, маневрирует Tesla Semi довольно шустро.

По словам Илона Маска, тягач сможет проезжать на одном заряде аккумулятора около 1000 км. Достичь такой «дальнобойности» позволили две составляющие — современные технологии и модернизация аккумуляторов. При этом ранее заявлялось, что максимальный запас хода электрогрузовика составит 800 км.

Ожидается, что силовая установка Tesla Semi будет состоять из четырех электромоторов. Благодаря им электрогрузовик сможет ускоряться с места до 100 км/ч за рекордные 5 секунд.

Премьерный показ грузовика Tesla Semi состоялся в 2017 году, после чего начало производства модели несколько раз откладывали. Изначально ее должны были поставить на конвейер в 2019 году, сейчас же речь идет о 2023.