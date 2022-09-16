В рамках IAA Transportation 2022 объявят лучший грузовой велосипед года

На следующей неделе, с 20 по 25 сентября в Ганновере пройдет международный салон коммперческих автомобилей IAA Transportation 2022. По многолетней традиции на нем огласят победителей престижных конкурсов на звание “Грузовик года”, “Фургон года” и “Городской автобус года”.

Церемония награждения состоится уже в понедельник вечером, 19-го числа. Однако уже в четверг, 22 числа пройдет награждение победителя еще одного конкурса -“Международный грузовой велосипед года” (2022 International Cargo Bike of the Year). Он был организован только в этом году при поддержке берлинского проекта по развитию сети высокоскоростных зарядок для грузовиков HoLa, курируемого организацией VDA. Церемония состоится в специальном павальоне IAA Transportation 2022, где будет экспонироваться исключительно коммерческие “байки”.

Отметим также, что на IAA вручат приз и за лучшую инновацию среди грузовиков – Truck Innovation Award. Эта награда была организована в 2018 году в рамках конкурса International Truck of the Year – с тем же составом жюри. Сегодня оно включает 32 журналиста из различных изданий по грузовой тематике, общая читательская аудитория которых превышает 1,1 млн человек.