Корпорация «Эталон» показала новый автотранспорт и подвела итоги 2021 года

В информагентстве «УНИАН» 23 декабря состоялась пресс-конференция по итогам деятельности предприятий корпорации «Эталон» в 2021 году. Всего было реализовано 254 транспортных средства (250 автобусов и 4 троллейбуса), то есть практически столько же, сколько в прошлом году.

Черниговский автозавод наконец-то запустил в серийное производство 12-метровый полностью низкопльный автобус А12221 c двигателем FPT Евро 6 и автоматической коробкой передач Allisson. Кроме того, была проведена модернизация городской модели А08121 длиной 9,44 м. Она получила рестайлинг, в том числе задней маски с фонарями, появились новые поручни, увеличилось число форточек. В качестве опции машина может комплектоваться автоматической системой подсчета пассажиров, системой автоматического пожаротушения, кондиционером для водителя и пассажиров, а также системой контроля расхода топлива с GPS-трекерами.

Настоящим сюрпризом стал анонс новой туристической модели автобуса – А11123. Эта машина длиной 10,7 м и полной массой 18 600 кг рассчитана на перевозку 43 – 47 человек на комфортабельных турецких креслах. В качестве агрегатной базы использует турбодизель Ashok Leyland рабочим объемом 5,76 л и мощностью 224 л. с. и механическая 6-ступенчатая коробка передач ZF. Презентация готовой модели запланирована на январь – февраль 2022 года.

Что же касается первого трамвая «Эталон» TR3100 – капитально отремонтированной машины Tatra T3 с установкой кузова собственной разработки, то он уже прошел все предусмотренные законодательством испытания и получил полный комплект разрешительных документов для эксплуатации. Сегодня трамвай проходит обкатку в Одессе.

Также запланирован выход на рынок такой новой продукции для «Эталона» как мусоровозы. Уже разработана первая модель с боковой загрузкой на шасси автомобиля Ashok Leyland T12230 полной массой 11,9 т и двигателем в 224 л. с. Она получит 12-кубовый бункер отечественного производителя «Будшляхмаш» и сможет перевозить от 3 до 5 т твердых бытовых отходов. Грузоподъемность манипулятора составит 700 кг.

Вадим Шкарупин

Директор Торгового Дома «Эталон-Авто»

За все эти годы предприятиями корпорации «Эталон» реализовано 17 264 ед. транспортных средств. 2021 год мы планируем закончить с показателем 260 ед. Из них 200 ед. это – школьные автобусы, 16 – междугородные, 42 – городских плюс 4 троллейбуса. В целом рынок новых автобусов в Украине увеличился на 8% – до 1100 ед. (в 2020 году – 1021 ед.). Первое место занимает черкасский Ataman – 310 машин, с долей рынка 27%, второе – «Эталон» (250- 255 ед., 22%), третье – турецкий Karsan (155 ед., 13%). За ними идут наш ЗАЗ – 10%, белорусский МАЗ – 9,5% и российский ПАЗ – 5,5%. Если говорить о сегментах рынка, то большинство проданных автобусов – 930 ед. относится к малому классу, 70 – к среднему и 120-130 – к большому. В основном это – дизельные машины, а газовых продано только 30 ед.

Что же касается троллейбусов, то в лидерах здесь «Богдан», реализовавший в 2021 году около 70 ед. Три следующих места занимают предприятия, собирающие белорусские машины – «Политехносервис» из Броваров и «Южмаш» из Днепра, с показателями 46 и 30 ед. соответственно, а также троллейбусы «Белкоммунмаш» – 20 ед. У «Эталона» пока только 4 ед.

Владимир Бутко

Президент корпорации «Эталон»

Наши планы на будущее – продолжить работы по унификации кузовов для 12-метрового низкопольного автобуса и троллейбуса, в том числе троллейбуса с автономным ходом до 20 км. Кроме того, мы активно ведем переговоры с китайскими производителями по части электробусов. Сначала хотим наладить сборку из комплектующих, а со временем увеличивать долю локализации производства. Сегодня на украинском рынке наметился повышенный спрос на городские машины длиной 8 – 10 м. Поэтому мы намерены вывести на рынок городской 10-метровый автобус 1-го класса, он будет либо полностью низкопольным, либо типа Low Entry. Наши индийские партнеры по силовым установкам Ashok Leyland обещают разработать для нас вариант с автоматической коробкой передач Allison. Последний также возможно использовать для нашего 12-метрового автобуса А12221, что значительно снизит его себестоимость.

Также планируем продолжать развивать продажи в лизинг. Уже в 2021 году «Эталон» выиграл лизинговый тендер на автобусы для Краматорска. Также ждем подписание лизингового контракта на 30 машин для Тернополя. Наш лозунг: «Успех – это ежедневный труд и бережливость».