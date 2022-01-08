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Автоцентр Новости Событие Магистральный автопоезд впервые проехал по дорогам без водителя в кабине (видео)

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    Магистральный автопоезд впервые проехал по дорогам без водителя в кабине (видео)
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