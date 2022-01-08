Магистральный автопоезд впервые проехал по дорогам без водителя в кабине (видео)

Компания TuSimple из города Сан-Диего первой в мире сумела запустить в коммерческий рейс большегрузный автопоезд без человека в кабине. В конце декабря седельный тягач International с груженым полуприцепом совершил рейс по дорогам общего пользования в полностью автономном режиме. Компания утверждает, что до сих пор еще никто не делал ничего подобного с грузовиком класса 8 (самого тяжелого по американского классификации).

Чтобы снизить риски поездка проходила в ночное время по автостраде, от железнодорожной станции в Тусоне до грузового терминала в Фениксе. Автопоезд преодолел за 1,5 часа 128 км. И при этом в кабине не было водителя. Более того, на всем пути следования управление машиной прошло без единого вмешательства человека.

Правда, перед автопоездом на расстоянии 8 км двигался автомобиль-разведчик. А позади автономного грузовика, где-то за 800 м, ехал еще один ведомый автомобиль в сопровождении полицейских машин без опознавательных знаков. На видео хорошо видно, как автопоезд успешно реагирует на светофоры, перестраивается из ряда в ряд, разгоняется и тормозит.

Отметим, что TuSimple работает над автономными транспортными средствами совместно с производителем грузовиков Navistar c 2015 года. На сегодняшний день 70 ее грузовиков прошли суммарно около 3,2 млн км. Более того, в 2021 году самоуправляемые автопоезда совершили 160 тыс. миль на реальных коммерческих рейсах (правда, еще с человеком в кабине). Отметим, что TuSimple уже заключили важные договора на поставку своих машин таким крупным компаниям как Penske и UPS. А в конце декабря был анонсирован контракт с DHL на 100 автомобилей.

Как заявляет компания, около 40% всех эксплуатационных расходов в автомобильных грузоперевозках приходится на водителя, а ее «виртуальных аналог» может работать значительно дешевле. Кроме того, по данным TuSimple, ее автономные грузовики экономят до 10% топлива, по сравнению с автопоездами, управляемыми обычными водителями.