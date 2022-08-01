Маршрутки Киева во время воздушной тревоги работать не будут

С 1 августа 2022 года весь наземный общественный транспорт Киева во время воздушной тревоги приостанавливает свою работу. Это касается как подвижного состава КП «Кивепасстранс», так и частных перевозчиков. Соответствующее решение было принято Советом обороны Киева после консультации с ГСЧС. Теперь водители автобусов, включая маршрутки, троллейбусов и трамваев во время воздушной тревоги должны обеспечить высадку пассажиров на ближайшей остановке.

Отметим, что до этого во время воздушной тревоги не работало только наземное метро. Теперь пассажиры, которым срочно нужно добраться по своим делам во время воздушной тревоги, смогут уехать только на метро (только в подземной части), такси или на прокатном велосипеде или электросамокате. Однако самое правильное решение – крыться в бомбоубежище (см. карту) и не испытывать судьбу.