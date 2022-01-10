На КрАЗе собирают грузовик 6х6 с двигателем Cummins (видео)

Сегодня на Кременчугском автозаводе ведется сборка полноприводного армейского грузовика КрАЗ-63221 (6х6), оснащенного турбодизельным двигателем Сummins. Такую сенсационную новость озвучил начальник экспериментального цеха Валентин Овдиенко в эфире телепрограммы Security Talks.

Он также отметил, что на этой машине стоит тормозная система Полтавского автоагрегатного завода, а также система охлаждения, полностью изготовленная на Сумском автосборочном заводе. Не исключено, что именно машины с такими двигателями могут быть поставлены в рамках недавно заключенного контракта для армии США.

Заметим, что сегодня грузовики КрАЗ, в том числе и военные, оснащаются преимущественно двигателями марки Weichai. Что же касается силовых агрегатов других марок, то в свое время на заводе проводили испытания грузовиков с двигателем Deutz, в том числе в паре с автоматической коробкой передач Allison. Для машин гражданского сектора, в частности коммунальных служб, была собрана бескапотная модель с двигателем Mercedes-Benz на сжатом газе. А еще в середине 90-х гг. под капотом кременчугских богатырей пробывали установить турбодизель марки DAF.