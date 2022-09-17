В Украине предложили выдавать водительские права с 16 лет

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины по управлению автомобилями.

Проект закона № 8039 зарегистрирован 16 сентября этого года и направлен на рассмотрение в комитеты. В пояснительной записке к данному документу говорится, что к вождению автомобилем хотят допускать лица возрастом от 16 лет. После прохождения обучения в автошколе, им будут выдавать права категории В.

Инициаторы законопроекта предусмотрели и ряд ограничений. Так, с 16 лет можно будет водить легковые машины с автоматической коробкой передач. Тем, кто хочет управлять автомобилем на «‎механике» нужно будет подождать до 17 лет. К тому же водить автомобиль подростки смогут лишь с нотариально заверенного разрешения родителей или попечителей.

«В случае причинения вреда другому лицу, несовершеннолетнее лицо несет ответственность за такой вред. А именно, отвечает за причиненный им вред самостоятельно на общих основаниях. В случае отсутствия у несовершеннолетнего лица имущества, достаточного для возмещения причиненного им вреда, этот вред возмещается его родителями или опекуном, если они не докажут, что вред был причинен не по их вине», – говорится в пояснительной записке.